أبو شقة: لا مكان لمن يشكك في الحزب

تعليقا على دعوته عدد من الوفديين لعقد لقاء غدًا؛ لمناقشة عدد من الأمور ولتوضيح كل الحقائق ، التى يروجها البعض ضد الحزب، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الهدف مع الحوار مع جبهة تصحيح المسار، وأبناء الوفد، غدا هو التناقش ولم الشمل أبناء الحزب، وذلك لإعلاء مصلحة الحزب على المصالح الخاصة.
وأكد أن الحزب لا يغلق الباب فى وجه أحد طالما الجميع ملتزم بقواعد ومبادئ الوفد، وعكس ذلك لا يمكن الجلوس معه، فإذا التزم الجميع منهم بذلك لم يتأخر الحزب فى ذلك، أما إذا استمر أحد فى التشكيك فى قيادات الحزب، أو العمل على تشويه صورة الحزب لم يكن له مكان .
وأضاف رئيس حزب الوفد، في تصريحات صحفية له، أن الحوار مع أبناء الوفد، غدا سيكون حوارا شاملا فى جميع الأمور المختلف عليها، مؤكدا أن الحزب يفتح بابه أمام الجميع تحت مبادئه ، والجميع فى قيادات الحزب وأبناءه فى المحافظات، يعلمون ما حدث فى الحزب من تطور عما كان في السابق، وكله بتوحيد كلمة الوفديين، وليس بمحاولات المشككين.