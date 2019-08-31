شاهد.. لحظة الاعتداء على أمين شرطة بالزمالك

31 أغسطس 2019 - 04:32 م

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على مختل نفسياً قام بطعن أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك بسلاح أبيض وتم نقل أمين الشرطة للمستشفى لتلقي العلاج ، قبل أن يعلن عن وفاته منذ قليل بحسب موقع «صدى البلد».

وكان قد ورد بلاغ لقوات الأمن من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك والتعدي عليه بالضرب والطعن باستخدام سلاح أبيض “سكين” مما أسفر عن إصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

