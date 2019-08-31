طليقة نجم الأهلي بعد خطوبته بأخرى:«أنا زي الفل»

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أحمد الشيخ وخطيبته
أحمد الشيخ وخطيبته

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خطوبة

طليقة

لاعب الأهلي

علقت دينا السيد طليقة أحمد الشيخ جناح النادي الاهلي صاحب الـ26 عاما على خبر خطوبته مساء اليوم .

وكتبت دينا السيد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" اولآ يا جماعه محدش يبعتلى مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغى بس انا مش عندى موته.. أنا زى الفل وربنا عوضنى باحلى بنت ف الدنيا".

وتابعت:" ثانيا من موقعى هذا كوكى بتبعتله تبارك وبتقولك زى ما بتعرف تخطب يا بابى ابقى ابعت نفقتى الاول اللى انت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

يذكر أن أحمد الشيخ أعلن خبر خطوبته من خلال نشر صورة لحفل خطوبه فى أجواء عائلية.

وكان أحمد الشيخ تعرض لإصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.


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