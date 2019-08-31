» "شعلان" يكشف آخر تطورات إعادة ترميم معهد الأورام

31 أغسطس 2019 - 02:29 م





كشف الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، عن أخر تطورات إعادة ترميم معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له بداية الشهر الجاري.



وأضاف "شعلان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية" دي إم سي"، اليوم السبت، قائلا: "معهد الأورام بخير والعمل فيه لم يتوقف يوم واحد، وأعمال الترميم تسير بشكل جيد.



وأوضح أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، أن خسائر الحادث الإرهابي كانت في المبني الإداري للمعهد فقط، والمكاتب الإدارية، مشددًا على أن غرف المرضى والعمليات والعيادات لم تتأثر بالحادث، معقبًا: "الحمد لله ربنا نجاها".

