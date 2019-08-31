فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب

31 أغسطس 2019 - 01:32 م

أعلنت فتاة مصرية عبر صفحتها على فيس بوك تجميد بويضاتها، حتى ظهور الزوج المناسب.

وأكدت ريم مهنا صاحبة القرار، أنها حينما قررت تجميد بويضاتها وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: "أنا عمرى ما سمعت إن فى واحدة فى مصر طلبت هذا الطلب".

وقالت ريم: "يعنى إيه جمدت بويضاتى؟ يعنى عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدًا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد"، مؤكدة: "أن البويضات يتم حفظها لمدة عشرين عامًا".

وأجابت ريم مهنا، لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، مؤكدة: "أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامها فى رسم خريطة حياتها فى العمل وهذا أنسب لها على حد قولها".

وأشارت ريم، إلى أنها لا تتكهن بحساب الفترة التى ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذى ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا فى سن متأخر بعد الاربعين ويكون وضع الإنجاب صعب فى هذا السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل فى هذه المرحلة لعدم الاستعجال فى الزواج.

وقالت ريم: "شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب.. أولها: لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة وثانى سبب هو تأخر زواج الفتيات".