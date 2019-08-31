أبرز محطات «فايلر» مدرب الأهلى الجديد

31 أغسطس 2019 - 12:47 م

أعلن مسئولو النادى الأهلى تعيين السويسرى رينيه فايلر مدربًا جديدًا للنادى الأهلى الجديد خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر من دور الستة عشر بالخسارة من بيراميدز.

ننشر السيرة الذاتية لـ رينيه فايلر:

- يبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى تدريب 8 أندية.

-يفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.

-كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا.

- بدء مشواره التدريبي عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وقادهم فى ثلاث مباريات، خسر واحدة وتعادل مثلها وفاز أخرى.

- درب فريق سانت جالين السويسرى تحت 21، قاد الفريق فى 23 مباراة، فاز فى 12 وخسر 8 وتعادل فى3.

- ترك الناشئين وبدأ العمل بالدرجة الثانية السويسرية مع فريق شافهاوزن، وقادهم فى 55 مباراة فاز 18 مرة وخسر فى 24 لقاءً وتعادل 13 مباراة.

- التجربة الثانية كانت مع فريق اراو بين عام 2011-2014 ونجح في الصعود عام 2013 إلى الدوري الممتاز.

- ترك سويسرا واتجه إلى ألمانيا ودرب عدة فرق بالقسم الثاني ولم يحقق أى إنجاز يذكر.

- وجد فايلر ضالته في بلجيكا وحقق لقب بطولة الدوري والسوبر مع فريق أندرلخت.

- عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.