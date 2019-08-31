«البشير» يكشف أسرار "رسالة خاصة" من ولي العهد السعودي

31 أغسطس 2019 - 12:40 م

كشف الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن تلقي مبلغ 25 مليون يورو، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصلت إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة، لتقديم الدعم لجهات محلية، من بينها قوات الدعم السريع، ومستشفى السلاح الطبي.

وقال البشير- خلال جلسة محاكمته- اليوم السبت "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل مبلغ 25 مليون يورو وقد حولت بعض هذه المبالغ إلى دولارات وعملات محلية من أجل تقديم دعم وتبرعات إلى جهات محلية أو أفراد، دفعت من ضمنها 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع، و4 ملايين يورو لجامعة أفريقيا العالمية، ومبالغ لمستشفى سلاح الطبي".

وأضاف البشير: "كانت رغبة ولي العهد محمد بن سلمان عدم إظهار اسمه بأنه أرسل هذه الأموال لأجل جهات وأفراد داخلية لذلك لم ندخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة"، متابعًا: "كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة سرية حتى لا أكشف اسم ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو الذي أرسل هذه الهدية".

وواصل الرئيس السوداني السابق: "أرسل ولي العهد محمد بن سلمان هذا المبلغ عبر طائرة خاصة إلى الخرطوم وقد كان في استقبالها مدير مكتبي حاتم حسن بخيت"، موضحًا "اتصل مدير مكتب ولي العهد عبر مدير مكتبي وخبرني أن ولي العهد محمد بن سلمان لديه رسالة خاصة، وأنها ستصله عبر طائرة خاصة إلى مطار الخرطوم".



كما نفي البشير تعامله بالنقد الأجنبي، وقال: "لم أتعامل بالنقد الأجنبي لا بيعا ولا شراء".

يشار إلى أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد