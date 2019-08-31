أديب: "اضرب المربوط يخاف السايب"

31 أغسطس 2019 - 11:15 ص

أثني الإعلامي عمرو أديب، على قرار النائب العام بحبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة على ذمة التحقيقات في قضية سقوط طفل يبلغ 7 سنوات في بالوعة بالطريق، معقبًا: "بدأنا نحاسب المقصرين".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه عندما تتم محاسبة مهمل في عمله مرة، سيركز الباقي عملهم، معقبًا: "اضرب المربوط يخاف السايب"، مشيرًا إلي أن الإجراء الذي أتخذه النائب العام عظيم، و"هيسمع".



وتابع: "ربنا يرحم الطفل، ولما هنقبض على مسئول ومحاسبه مش هنسمع عن مثل الحوادث دي تاني".



هذا وقد قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه في واقعة وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بالعمرانية.



كما أمر النائب العام بضبط وإحضار مراقب الشبكات للتحقيق معه، واستمع إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية لأقوال رئيس حي العمرانية، وبعض المسؤولين. كما قرر هشام هدية، مدير النيابة عرض جثة الطفل "ياسين" 6 سنوات، على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام.

