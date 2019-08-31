  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر04:14 م
بحث متقدم
أحمد الشيخ وخطيبته

طليقة نجم الأهلي بعد خطوبته بأخرى:«أنا زي الفل»

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

ارشيفية

اختطاف واغتصاب ابنة مسئول بالقصر الملكي

هتلر

الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»: هتلر كان بريئًا

بن سلمان

فيديو نادر لولى العهد السعودي

اللاعب عمرو زكي

حالته حرجه.. عمرو زكي يدخل في غيبوبة

الفتاة

فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب

زعماء الدول الثلاث

قطر تنضم للسعودية والإمارات في هذا الأمر

المعاشات

بشرى سارة من التضامن لأصحاب المعاشات

أديب: "اضرب المربوط يخاف السايب"

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

الصرف الصحي

الجيزة

النائب العام

عمرو أديب

ام بى سى مصر

أثني الإعلامي عمرو أديب، على قرار النائب العام بحبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة على ذمة التحقيقات في قضية سقوط طفل يبلغ 7 سنوات في بالوعة بالطريق، معقبًا: "بدأنا نحاسب المقصرين".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه عندما تتم محاسبة مهمل في عمله مرة، سيركز الباقي عملهم، معقبًا: "اضرب المربوط يخاف السايب"، مشيرًا إلي أن الإجراء الذي أتخذه النائب العام عظيم، و"هيسمع".

وتابع: "ربنا يرحم الطفل، ولما هنقبض على مسئول ومحاسبه مش هنسمع عن مثل الحوادث دي تاني".

هذا وقد قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه في واقعة وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بالعمرانية.

كما أمر النائب العام بضبط وإحضار مراقب الشبكات للتحقيق معه، واستمع إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية لأقوال رئيس حي العمرانية، وبعض المسؤولين. كما قرر هشام هدية، مدير النيابة عرض جثة الطفل "ياسين" 6 سنوات، على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "شعلان" يكشف آخر تطورات إعادة ترميم معهد الأورام
» «تركي» يمنح شابًا سعوديًا منزلًا ويعده بإيجاد زوجة له
» السلطات تقبض على الكوبرا القاتلة
» حادث مروع.. سقوط جسر سكة حديد على شاحنة (فيديو)
» بالفيديو.. فنانة شهيرة تستأصل ثدييها بالخطأ
» السعودية تحذر رعاياها من زيارة هذه الأماكن
» حادث طائرة مروّع يقتل فنّانين وابنهما
» السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"
» تفاصيل مثيرة.. العثور على ربة منزل وطفلها داخل صبة خرسانية
» "مجهزتش الأكل" فمزق بطنها في الشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح