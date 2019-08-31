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ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"سيلفي" من داخل الحمام

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

متابعات- الدويني فولي

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أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بعد نشرها صورة سيلفي التقطتها من أمام مرآة حمام وذلك عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة التي ظهرت فيها بملابس رياضية قائلة: “سيلفي الحمام”.

وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها فيما علقت صديقتها الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: “قمر”.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل "لآخر نفس" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.

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????سلفي الحمام

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