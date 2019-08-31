"أحلام" لـ"بن سلمان": أتمنى أن تقبل مني هذا الشىء

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وكالات - الدويني فولي

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حرصت الفنانة الاماراتية أحلام على توجيه التهنئة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد ميلاده وذلك أثناء إحيائها حفلاً في مهرجانات “سوق عكاظ”.
 
وقالت أحلام: “من قلبي وبكل ولاء وحب وانتماء لهذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية بملكها وولي عهدها وشعبها وترابها وسماها”.

وأضافت: “أتمنى أن سمو سيدي ولي العهد يقبل تهنئتي بمناسبة يوم ميلاده اليوم عيد ميلاد سمو ولي العهد محمد بن سلمان ربي حاميه ويحفظه ويخليه لكم ويا بختكم يا أهل السعودية بمحمد بن سلمان”.

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