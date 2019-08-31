» «السيسى» يزور الكويت

31 أغسطس 2019 - 10:15 ص

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الكويت، يجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

ومن جانبه ثمن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله بالزيارة، بالدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى على المستويين الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الحفاظ على الأمن القومى العربى.

وأضاف الجارالله فى تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أن الزيارة تأتى بناء على دعوة كريمة من أمير البلاد فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل الظروف الدقيقة والتطورات التى تشهدها المنطقة بما تنطوى عليه من تحديات ومخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار فيها.