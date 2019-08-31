» مقتل وإصابة 50 شخصًا فى انفجار بمصنع كيماويات

31 أغسطس 2019 - 10:03 ص

لقى سبعة عمال على الأقل حتفهم، بعد انفجار بمصنع كيماويات غرب الهند، وفقًا لما أعلنته الشرطة الهندية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من نقل 43 عاملاً إلى المستشفيات بعد الانفجار بالمصنع، الواقع على مشارف مدينة دهول فى ولاية ماهاراشترا.

وقال مسئول شرطة المنطقة، راجو بهوجبال "لقى سبعة أشخاص حتفهم فى الانفجار، ولم تتضح طبيعة الانفجار وتحقق فرق قضائية فيما إذا كان الانفجار قد وقع فى وحدة سخان المياه أو اسطوانة غاز أو انفجار كيماويات".