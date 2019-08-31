» حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

31 أغسطس 2019 - 10:02 ص

ما زالت شائعات المرض والوفاة تلاحق الفنانين وفي هذه المرة طالت الفنانة المصرية ميرفت أمين.







وانتشرت أخبار مؤخرًا حول تعرضها لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

وذكرت أيضًا بعض المواقع على وسائل التواصل الإجتماعي أن ميرفت أمين تعرضت لدوار ما أدى إلى سقوطها مغشيًا عليها في أحد الشوارع بمنطقة المهندسين.





وفي تصريحات صحفية خرجت ميرفت أمين للرد على هذه الشائعات وتطمئن جمهورها وقالت: ”كل ما تردد كذب ومجرد شائعات سخيفة.. أنا بخير ولا أعاني من أي وعكات صحية".





وأشارت إلى إنها تقوم حاليًا بتصوير المشاهد الخاصة بها في الجزء الثاني من مسلسل ”قيد عائلي”.



