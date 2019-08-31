» «معلول» يطير إلى تونس

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يطير التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار فى شهر سبتمبر المقبل.

وأعاد منذر الكبير المدير الفنى الجديد لـ "نسور قرطاج"، على معلول لقائمة المنتخب مؤخرًا بعد استبعاده من قائمة تونس ببطولة الأمم الأخيرة.

ويواجه "نسور قرطاج"، منتخب موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر على الملعب الأولمبي برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر، فى مدينة "روان" الفرنسية.


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