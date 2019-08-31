  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:03 ص
بحث متقدم
ريهام السعيد

ريهام السعيد تعلق على قرار إيقافها: "ذبحوني"

عكاشة

"عكاشة": خسرت ملايين من أجل الوطن ولازم ألبس برندات

بن سلمان وأحلام

"أحلام" لـ"بن سلمان": أتمنى أن تقبل مني هذا الشىء

السعودية والامارات

تحذيرات سعودية وإماراتية خطيرة من هذا الأمر

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: كفاية قمصان مقلوعة في الساحل الشمالي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

بن سلمان

تعرف علي أسرار محمد بن سلمان أصغر ولي العهد في تاريخ السعودية

ارشيفية

انتحار ممثلة صاعدة بالقفز من شرفتها

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد

بكري: كفاية قمصان مقلوعة في الساحل الشمالي

الحياة السياسية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تامر أمين لـ"محمد رمضان": محدش بيسجد لربنا بالشفتشي

#

أمين: محمد رمضان صاحبي بس مش هقبل يسجد لربنا بـ"الشيفتشي"

#

تعليق صادم لنقابة المهن الموسيقية على حفل محمد رمضان

#

داعية إسلامي: هذا ما حدث في الساحل الشمالي

أبدى الإعلامى مصطفى بكرى، استياءه من الأعمال الفنية المطروحة مشددًا على ضرورة عودة دور الفن المصري الأصيل والهادف بقوة، باعتباره القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "مش عايزين ضرب وسحل في الأعمال الفنية، وكفاية مشاهد الفتونة والقمصان المقلوعة في الساحل الشمالي"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستهدفة من قنوات تدعي الحيادية، ولكنه تبث السم في العسل وتحرض ضد الدولة.

وتابع: "الفن المصري يشع إبداعا، ومش لازم نستعرض عضلات في الأفلام، وبدل ما ندفع 210 مليون جنيه لفنانة تدعم إسرائيل، نروح نشوف تبرعات لمعهد الكلى والمعهد القومي للأمراض".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"
» تفاصيل مثيرة.. العثور علي ربة منزل وطفلها داخل صبة خرسانية
» "مجهزتش الأكل" فمزق بطنها في الشرقية
» «السيسى» يزور الكويت
» ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"سيلفي" من داخل الحمام
» مقتل وإصابة 50 شخصًا فى انفجار بمصنع كيماويات
» 20 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا لـ«زعيم الثغر»
» «معلول» يطير إلى تونس
» شوقى غريب يعلن قائمة صغار «الفراعنة»
» حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح