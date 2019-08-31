بكري: كفاية قمصان مقلوعة في الساحل الشمالي

31 أغسطس 2019 - 09:49 ص

أبدى الإعلامى مصطفى بكرى، استياءه من الأعمال الفنية المطروحة مشددًا على ضرورة عودة دور الفن المصري الأصيل والهادف بقوة، باعتباره القوة الناعمة للدولة المصرية.



وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "مش عايزين ضرب وسحل في الأعمال الفنية، وكفاية مشاهد الفتونة والقمصان المقلوعة في الساحل الشمالي"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستهدفة من قنوات تدعي الحيادية، ولكنه تبث السم في العسل وتحرض ضد الدولة.



وتابع: "الفن المصري يشع إبداعا، ومش لازم نستعرض عضلات في الأفلام، وبدل ما ندفع 210 مليون جنيه لفنانة تدعم إسرائيل، نروح نشوف تبرعات لمعهد الكلى والمعهد القومي للأمراض".

