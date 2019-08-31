» 20 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا لـ«زعيم الثغر»

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أعلن الصربى ميتشو مدرب الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لخوض لقاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها مساء غد على استاد الإسماعيلية.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

فى خط الدفاع: حمدى النقاز- محمود علاء- محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الغنى- محمد عبد الشافى- عبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسى- محمود عبد العزيز- محمد حسن- محمد عنتر- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمد أوناجم- إمام عاشور- يوسف إبراهيم "أوباما"- أشرف بن شرقى.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- عمر السعيد.

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