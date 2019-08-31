» 20 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا لـ«زعيم الثغر»

محمد عبد الحارس
أعلن الصربى ميتشو مدرب الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لخوض لقاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها مساء غد على استاد الإسماعيلية.
وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالى:
فى حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.
فى خط الدفاع: حمدى النقاز- محمود علاء- محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الغنى- محمد عبد الشافى- عبد الله جمعة.
فى خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسى- محمود عبد العزيز- محمد حسن- محمد عنتر- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمد أوناجم- إمام عاشور- يوسف إبراهيم "أوباما"- أشرف بن شرقى.
فى خط الهجوم: مصطفى محمد- عمر السعيد.
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