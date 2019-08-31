تحذيرات سعودية وإماراتية خطيرة من هذا الأمر

31 أغسطس 2019 - 09:45 ص

حذرت السعودية والإمارات رعاياهما من إعصار "دوريان" الأمريكي، حيث أصدرت سفارتا البلدين لدى الولايات المتحدة، بيانًا حذرتا فيه مواطنيهما المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ونشرت سفارة الإمارات في مجموعة تغريدات على "تويتر"، بيانًا حذرت فيه من "حصار الأيام السبعة"، وقالت: "تنبيه لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الإثنين المقبل".

تنبيه لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الإثنين الموافق 2/9/2019.

وتابعت: "الرجاء التحضير للإجلاء، حال عدم تلقي تعليمات من بعثاتنا"، داعية إياهم للاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك، أو سفارة الدولة في واشنطن.

من جهتها، نشرت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" حذرت فيها المواطنين السعوديين من الإعصار بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (Dorian ) نهاية الأسبوع فان القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام حالة الطقس.

وجاء في التحذير: "بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الأسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس".

بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (Dorian) نهاية الاسبوع فان القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام حاله الطقس. — saudi consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) 29 أغسطس 2019