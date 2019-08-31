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المفتى: طوبى لمن يقتل عناصر داعش

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مفتي الجمهورية

إيمان هاني

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أكد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، أن عناصر داعش ارتكبت جميع المنكرات، وارتكبت الفساد الحقيقي في الأرضي ويجب أن تتم مواجهتهم بمواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم.

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر حذرت من انتشار الفكر الإرهابي، كانت محقة كل الحق، وعندما دعت كل دول العالم للتعاون والتناصر من أجل اجتثاب هذه الخلايا السرطانية التي نبت في جسد هذا العالم، حيث كانت مصر محقة والعالم يدرك في الحقيقة قيمة ما قالته مصر.

وتابع مفتي الجمهورية قائلاً: "طوبى لمن قتل عناصر داعش فمن قتلهم فهو مأجور ومن قتلوه فهو شهيد". وقدم شوقي علام التحية إلى كل شهيد من الجيش والشرطة استشهد من أجل الدفاع عن الأرض والعرض ضد هذه الجماعة.

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