31 أغسطس 2019 - 09:07 ص

انتحار ممثلة صاعدة بالقفز من شرفتها

انتحرت الممثلة الهندية الصاعدة" بيرل بونجابي"بالقفز من شرفة شقتها في منطقة "أوشيوارا"في مومباي.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز آند أنالايزيز"، أن الممثلة "بونجابي" في أوائل العشرينيات من عمرها، وقد توفيت على الفور متأثرة بجراحها.

وكشفت الشرطة أن "بونجابي" كانت مضطربة عقليًا، خاصة أنها كانت تتشاجر مع والدتها كثيرًا، كما ذكرت التقارير أن "بونجابي"سبق وحاولت الانتحار مرتين، ولكن تم إنقاذها.

يعرف عن "بونجابي" أنها كانت ممثلة طموحة وتحاول شق طريقها في عالم السينما لفترة طويلة، ولكن دون نجاح، ما جعلها في حالة نفسية سيئة، وذكرت التقارير أنها لم تكن سعيدة على صعيد حياتها الشخصية، كما ذُكر أن العلاقة بينها وبين والدتها متوترة وكانتا تتجادلان كثيرًا.

وقال "بيبين كومار"، حارس أمن كان يعمل في شقة "بونجابي": "حدثت الواقعة ما بين الساعة 12:15 والساعة 12:30 صباحًا، كان هناك بعض الضجيج، ظننت أن أحد الأشخاص كان يصيح في الشارع، فذهبت إلى المكان للتحقق مما يحدث، وعندما عدت، سمعت أصوات من الطابق الثالث، حيث كانت تعيش".

و لا تزال السلطات الهندية تجري تحقيقاتها في الواقعة.