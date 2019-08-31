إسلام الشاطر يكشف مفاجأة عن مصير "أزارو" مع الأهلي

31 أغسطس 2019 - 06:41 ص

كشف الإعلامي إسلام الشاطر - المذيع بقناة الأهلي - عن مصير المغربي وليد أزارو مع الفريق خلال الفترة المقبلة .



وقال "الشاطر" في قناة النادي الرسمية: "إذا قارنا أرقام وليد أزارو مع فلافيو نجم الأهلي هنلاقي إن مدة وجود أزارو في الأهلي هي نصف فترة وجود فلافيو مع الفريق .. و وليد أزارو بالأرقام سجل نصف عدد الأهداف اللي سجلها فلافيو ".



وأضاف: "الأرقام هي اللي بتتكلم مش أنا .. و وليد أزارو مهاجم جيد ويستحق الدعم مع الفريق خلال الفترة المقبلة".



