مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

30 أغسطس 2019 - 09:34 م

اقترب السويسري ريني فيلر من تولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخرًا عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

وأصبح «فيلر» ضمن حسابات إدارة النادي الأهلي، التي تواصل العمل من أجل الاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في أقرب وقت.

ريني فيلر "45 عاماً" لديه تجارب ناجحة في الدوريات الأوروبية، أبرزها مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي فاز معه بالدوري والسوبر.

وتولي فيلر تدريب أندرلخت موسم 2016-2017، لكنه رحل بعد ذلك ليقود فريق لوزان السويسري في الموسم الماضي.

وحظي فيلر بتجربة ألمانية مع فريق نورنبرج، قبل أن يعمل في عدة أندية سويسرية في بداية مسيرته التدريبية منذ عام 2007.

وتعد طريقة (4-2-3-1) هي الطريقة المفضلة للمدرب السويسري الذي يقضي عادة أكثر من موسم واحد مع كل نادي يقوم بتدريبه.



