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شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي

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حسن علام- متابعات

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الطالب الإندونيسي

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا أعرب فيه عن خالص عزاءه وصادق مواساته لزوجة الطالب الإندونيسي "محمد زمروني"، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، الذي تُوفي أمس الخميس، بمستشفى الحسين الجامعي، وأقيمت صلاة الجنازة عليه اليوم عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف.
كان فضيلته قد وجه بتحمل الأزهر تكاليف سفر جثمان الطالب المُتوفّى، وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، كما قرر إعانة شهرية لهم تعولهم على أعباء الحياة، بالإضافة إلى التكفل بتكاليف سفر أسرة المُتوفّى وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر، حيث أن زوجة المُتوفّى طالبة بكلية أصول الدين.

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