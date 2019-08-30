» «ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»

30 أغسطس 2019 - 07:40 م

تحدث الأسطورة السنغالية الحاج ضيوف، عن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، لافتًا أن لاعبا الريدز كان لهما تأثيرًا كبيرًا في حصول الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ضيوف قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" :"ماني يسير على خطاي، فهو يعتبر سفيرًا للسنغال نظرًا لما يقدمه بأعماله الرائعة".

وتابع :"ماني يتميز بالتواضع، كما أنه يعتبرني مثله الأعلى بجانب النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان".

وواصل ضيوف حديثه عن ماني بجانب النجم المصري صلاح، قائلاً :"أعتقد أن ليفربول لا يمكن الاستغناء عن أي لاعب من الآخر، صلاح على اليسار وماني على اليمين ويحتاج كل منهما للآخر".

وأكمل :"الثنائي لديهما نفس الصفات بسبب سرعة التنفيذ والمهارة في اللمسة الأخيرة، لكن ربما صلاح يتفوق لأنه أكثر فاعلية على المرمى لأنه يقوم بدور دفاعي عن ماني".

وعن المنافسة على الكرة الذهبية: "صلاح وماني نموذجان يحتذى به الأجيال المقبلة، أنا فخور بهما لكنني سأنحاز لماني لأنه أخي الصغير ومن موطني".

ليفربول استطاع في الموسم الماضي أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بجانب حقق "الريدز" لقب السوبر الأوروبي مؤخرًا على حساب تشيلسي.

جدير بالذكر أن صلاح وماني يتواجدان ضمن 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث من المقرر أن يعلن الفائز في 23 سبتمبر المقبل بمدينة "ميلانو" الإيطالية.