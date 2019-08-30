» بالأسماء.. تسمم 16 شخصًا في حفل زفاف بالشرقية

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تسمم 16 شخص

أصيب 16 شخصًا، من أهالي عزبة "أبوعجوة" التابعة لقرية الملاك بمركز ومدينة أبوحماد، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات غذائية فاسدة في أحد الأفراح.

واستقبل المستشفى كلاً من "حسن أشرف عز الدين، وأميرة أشرف عادل، ومحمد علي إبراهيم، ورحاب محمد إبراهيم، وتامر علي إبراهيم، وعمر حسن لطفي، وحبيبة حسن لطفي، ومحمد حسن لطفي، وشهد محمود لطفي، وجمال محمود لطفي، وجنات أشرف عادل، وعادل أشرف عادل، وملك إبراهيم أحمد حسن، وعادل إبراهيم أحمد حسن، ومحمد عبدالقادر فكري، وأسماء أحمد حسن علي".

 تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أبوحماد المركزي، وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التصريح بخروج جميع المصابين، فور تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم خروج 13 حالة، قبل احتجاز 4 حالات لتعليق محاليل لهم، والتصريح بخروجهم.


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