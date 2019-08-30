» «داعش» يعلن مسئوليته عن تفجير عدن الانتحاري

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الانتقالي الجنوبي

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف قوات تابعة لـ "الانتقالي الجنوبي" في عدن اليوم حسب "رويترز".

وكان مصدر أمني يمني أكد مقتل 3 من قوات "الحزام الأمني" المدعوم إماراتيا جراء تفجير انتحاري في مدينة عدن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

يذكر أن الهجوم نُفذ من قبل انتحاري وجّه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة.

من جهته أخرى، تعرضت نقطة أمنية تابعة لقوات "الحزام الأمني" لهجوم مسلح ثان بمنطقة الحسوة غرب عدن.

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