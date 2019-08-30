» نتائج قرعة الدوري الأوروبي

30 أغسطس 2019 - 05:55 م

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، والتي أقيمت في مدينة موناكو الفرنسية، بعض المواجهات المثيرة المنتظرة.

تشهد النسخة الحالية مشاركة بعض الكبار أمثال مانشستر يونايتد وأرسنال من إنجلترا، بالإضافة إلى إشبيلية حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، وكذلك سيلتك وبورتو بعد خروجهما من الملحق المؤهل لمجموعات دوري الأبطال.

تعتبر المجموعة الأولى، هي الأسهل نظرياً على الإطلاق، وفيها سيتواجه البطل التاريخي للمسابقة إشبيلية مع كاراباج الأذربيجاني، أبويل نيقوسيا القبرصي ودوديلانج بطل لوكسمبورج.

تواجدت الأندية الإسكندنافية معاً في المجموعة الثانية، مع وقوع مالمو السويدي وكوبنهاجن الدانماركي وجهاً لوجه بالإضافة إلى دينامو كييف الأوكراني ولوجانو السويسري.

وقع خيتافي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في المجموعة الثالثة بجوار كل من بازل السويسري، كراسنودار الروسي وطرابزون سبور التركي.

في المجموعة الرابعة، سيتنافس كل من أيندهوفن الهولندي، سبورتينج لشبونة البرتغالي مع روسينبرج النرويجي ولاسك لينز النمساوي على بطاقتي التأهل للدور التالي

ستضمن المجموعة الخامسة بعض المباريات المثيرة بسبب تقارب المستوى بين أندية سيلتك، رين الفرنسي، بالإضافة إلى لاتسيو الإيطالي وكلوج الروماني السبب في إبعاد سيلتك عن دوري الأبطال لأول مرة منذ فترة.. وفيها كل الاحتمالات واردة.

وقع أرسنال في مجموعة سهلة نظرياً هي المجموعة السادسة التي شملت تواجد كل من إينتراخت فرانكفورت الذي وصل لنصف نهائي النسخة الماضية، ستاندر ليج البلجيكي، فيتوريا جيماريتش البرتغالي.

شهدت المجموعة السابعة وقوع بورتو الذي أخفق في ملحق دوري أبطال أوروبا بجانب كل من فينورد الهولندي، يونج بويز السويسري ورينجرز الأسكتلندي بقيادة جيرارد في مجموعة الأفضلية فيها للتنين البرتغالي.

في المجموعة الثامنة سيتنافس كل من سيسكا موسكو، لودوجوريتس، إسبانيول وفيرينتسفاروشي المجري على بطاقتي التأهل مع وجود أفضلية للثنائي المذكور أولاً بسبب خبرته الأوروبية الأوسع.

أما في المجموعة التاسعة، سيتواجه كل من فولفسبورج الألماني مع جينت البلجيكي، سانت إيتيان الفرنسي والمفاجأة الكبيرة المتمثلة في فريق أوليكساندريا الأوكراني.

وفي المجموعة العاشرة وقع روما الإيطالي مع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، باشاك شهير التركي وفريق أخر يُدعى فولفسبورج أيضاً ولكنه من النمسا.

فقد تشهد المجموعة الحادية عشر مواجهة مصرية محتملة بين كوكا مع فريق براجا والنني مع بشكتاش بعد أن اقترب من الانتقال إليهم على سبيل الإعارة، وتواجد معهم كلا من وولفرهامبتون وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

حظى مانشستر يونايتد بقرعة سهلة للغاية في المجموعة الثانية عشر والأخيرة، بعد أن أوقعته مع كل من بارتيزان بلجراد الصربي، أستانا الكازاخستاني والكمار الهولندي، ويعد الشياطين الحمر هم المرشحين لتصدر المجموعة.