برلمانية تطالب بتحديث قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم للمستحقين

شددت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ، على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة عن مستحقى الدعم، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دورى من أجل ضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى بيان لها، إن هناك ضرورة لتدريب العاملين على تطبيق المعايير الخاصة بمستحقى الدعم، بجانب إعادة صياغة المعايير الخاصة بالمستحقين وغير المستحقين ، لافتة إلى أن بعض العاملين على تطبيق المعايير الخاصة بالمستحقين يحتاجو نلتدريب مكثف على طرق تطبيقها ، مشيرة الى أن أن بعض المعلومات الخاصة بالأسر المستحقين تحتاج لتوضيح، إلى جانب أن يتم إعادة تحديث قاعدة البيانات كل عام لأن أوضاع الأسر ليست ثابتة.