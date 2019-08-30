محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

قررت أحد المحاكم البريطانية، معاقبة صاحب التغريدات المسيئة لمحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والتي كانت قد أثارت ضجة واسعة في مقاطعة ميرسيسايد.

ونشر جاري هايلاند، المتهم بنشر تغريدات عنصرية وسلسلة من المنشورات المسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 6 أغسطس الماضي.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن محكمة صلاح ليفربول قد قضت على الشاب البالغ من العمر 32 عامًا بالسجن لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا.

وسيكون جاري هايلاند مضطرًا لإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى الحصول على الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.


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