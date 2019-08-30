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مونديال الأندية.. الزمالك يهزم نيويورك سيتي 38-24

الرياضة

الزمالك
الزمالك

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بعد الفوز على الأهلي.. يد الزمالك تتأهل لكأس العالم للأندية

المصريون

الزمالك

مونديال الاندية

حقق الفريق الكروي الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، بنتيجة 38-24، في بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك اكتسح نيويورك، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام في السعودية، ضمن منافسات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الدحيل القطري، غدًا، من أجل اقتناص صدارة المجموعة التي تؤهله للعب على الفوز بأحد المركزين الخامس أو السادس.

وتضم مجموعة الزمالك كلًا من الدحيل ونيويورك سيتي، بينما تشتمل المجموعة الأخرى على فرق مضر السعودي وجامعة سيدني الأسترالي وتاوباتي البرازيلي.

وكان الزمالك قد خسر على يد كييل الألماني، ضمن منافسات دور ربع النهائي بمونديال الأندية، لينافس الأبيض على أحد المراكز من الخامس إلى الثامن.


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