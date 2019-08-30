آخر تطوارت حالة «عمرو زكي» بعد حادث الساحل

30 أغسطس 2019 - 04:51 م

قال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، إن اللاعب عمرو زكي خرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة على إثر الحادث الذي تعرض له صباح الجمعة.

وأضاف "ظريف"، أن "عمرو زكي أصيب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم التعامل ووقف النزيف وخرج من المستشفى".

وأضاف مدير مستشفى العلمين أنه تبين من الفحص إصابة زكي بجرح في فروة الرأس بطول 10 سم، بالإضافة إلى جرح قطعي في الوجه.

وأتم قائلا: "جرى إسعاف عمرو زكي واستقرت حالته الصحية، وغادر اللاعب المستشفى خلال الساعات الماضية بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة".

وكان لاعب المنتخب والزمالك السابق، تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.

وتسبب الحادث في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.