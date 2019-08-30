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حقيقة تناول الصينيين للحشرات والكلاب في طعامهم

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الطعام الصيني
الطعام الصيني

متابعات - أمينة عبد العال

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الصين

الكلاب

الصراصير

الحشرات

تنتشر في الصين العديد من الخرافات مثل تناول الصينيون الحشرات والكلاب في طعامهم، وغيرها فهل هي حقيقية.  

ويخاف الكثيرون من زيارة الصين بسبب ما يسمعون عن الطعام الصيني ومكوناته، لكن الكثير مما يشاع حول هذا الطعام غير صحيح، لذلك نكشف لكم حقيقة أبرز 5 خرافات عن المطبخ الصيني.

1. خرافة: أطعمة الشوارع في الصين = حشرات وصراصير مطهوة

حقيقة: في الواقع، تباع الحشرات والصراصير في عدد محدود جداً من المطاعم في الصين

2. خرافة: لا يمكنك تناول الطعام في المطاعم الصينية إلا العيدان

حقيقة: نظرا للإقبال الشديد على المأكولات الصينية ، بدأت المطاعم الصينية تقديم أدوات المائدة ( سكاكين والشوك) كخيار للعيدان الشهيرة.

3. خرافة: يأكل معظم الصينيين الكلاب المطهوة 

حقيقة: توقف العديد من الصينيين عن أكل الكلاب بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد هذا الأمر ولا يتناولها حالياً سوى قلة من الصينيين

4. خرافة: يُعتبر الطعام الصيني غير صحي بسبب احتوائه على الكثير من الدهون والملح

حقيقة: ينطبق هذا الأمر على بعض الأطباق فقط، وقد بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديم أطباق صحية وشهية

5. خرافة: تقدم المطاعم الصينية الأرز فقط ولا تقدم الخبز أبداً 

حقيقة: مع ازدياد عدد محبي الخبز، وبخاصة من السياح، بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديمه كخيار بديل عن الأرز

 


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