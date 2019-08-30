أول صور لـ عمرو زكى بعد نقله للمستشفى

30 أغسطس 2019 - 02:12 م

حرص عدد من لاعبى كرة القدم، لزيارة لاعب الزمالك السابق عمرو زكى بعدما تعرض لحادث سير فى الساعات الأولى من صباح اليوم أثناء عودته من الساحل الشمالى.

وحضر محمد ناجي جدو لاعب الجونة وأحمد جعفر، للوقوف بجانب اللاعب بعدما تم نقله لإحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية بعد الحادث.

وكانت قد قررت أسرة اللاعب بنقل البلدوزر إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة بعدما تم عمل الفحوصات الأولية بمستشفي العلمين بالساحل الشمالي

وعاد اللاعب من الساحل برفقه لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان بعد الحادث الذي تعرض له خلال قيادة سيارته الشخصية صباح الجمعة بالساحل الشمالي