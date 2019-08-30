  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: السيسي يقود حربًا مقدسة

ارشيف

أول صور لـ عمرو زكى بعد نقله للمستشفى

برهامي

"برهامي" يكشف تفاصيل مثيرة قبل فض اعتصام رابعة

شريف مدكور

استئصال 25 سم من "قولون" شريف مدكور

ترامب

استقالة مسؤولة في البيت الأبيض بعد فضحية أخلاقية

الإعلامي رامي رضوان

ظهور غريب و مفاجئ لـ" رامي رضوان " على الهواء

جثة

عروس الشرقية تطعن زوجها في قلبه قبل انتهاء شهر العسل

خلية الإخوان

تحقيقات خلية الكويت: إخوانى انتحل صفة مسيحى فكشف الباقين

توفيق عكاشة

عكاشة : شكرا جزيلا يا ريس

قرقاش

"قرقاش": الملك سلمان هو المخرج لهذه الأزمة

وزير الأوقاف: مينفعش ندخل أي دولة من غير استئذان

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

من أعلى عرفات.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس

#

3 تحذيرات من الأوقاف قبل صلاة عيد الاضحى

#

وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل لا يتعارض مع الدين

#

أمريكا تحذر "السودان" من هذا الشىء

وزير الأوقاف

الهجرة غير الشرعية

الأوقاف

الهجرة النبوية



قال وزير الأوقاف، إن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول في بناء المجتمعات، حيث أقام الرسول مسجدًا، ثم أنشىء سوقًا ليبني العلاقات مع المحيطون به.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، إلى أن الدين الحقيقي يقوم على العطاء، أن المهاجرين تركوا حياتهم وبيوتهم ابتغاء مرضاة الله، موضحًا أن الهجرة بالمعنى الانتقال من دار إلى دار انتهت بفتح مكة، وإنما هناك جهاد وهو بناء الدول سياسيا واقتصاديا، وكشف الخونة، وعمارة الأرض.

وحذر من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن ما يعرف بالهجرة غير الشرعية في العصر الحديث محرمة شرعًا، ومجرمة قانونًا، حيث لا يجب أن ندخل دولة بدون استئذان.

 وقد أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» جوجل توقف إحدي خدماتها المهمة
» وزير الأوقاف: مينفعش ندخل أي دولة من غير استئذان
» طفل عربى بـ 4 عيون وفمين بسوريا
» حقيقة تناول الصينيين للحشرات والكلاب في طعامهم
» اكسب مليون دولار في 6 أيام
» بالصور.. نجمة تصدم جمورها وتظهر عارية تماما على الهواء
» رئيس دولة يشارك فى إخماد حريق بغابة
» وزارة التجارة تلزم المحال بتعريب اللافتات
» محمد صلاح في الكويت.. تعرف على السبب
» البحرية المغربية تنقذ 156 مهاجرا غير شرعي
» صورة نادرة لزوجة صدام حسين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح