» وزير الأوقاف: مينفعش ندخل أي دولة من غير استئذان

30 أغسطس 2019 - 01:59 م





قال وزير الأوقاف، إن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول في بناء المجتمعات، حيث أقام الرسول مسجدًا، ثم أنشىء سوقًا ليبني العلاقات مع المحيطون به.



وأضاف خلال خطبة الجمعة، إلى أن الدين الحقيقي يقوم على العطاء، أن المهاجرين تركوا حياتهم وبيوتهم ابتغاء مرضاة الله، موضحًا أن الهجرة بالمعنى الانتقال من دار إلى دار انتهت بفتح مكة، وإنما هناك جهاد وهو بناء الدول سياسيا واقتصاديا، وكشف الخونة، وعمارة الأرض.



وحذر من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن ما يعرف بالهجرة غير الشرعية في العصر الحديث محرمة شرعًا، ومجرمة قانونًا، حيث لا يجب أن ندخل دولة بدون استئذان.



وقد أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441

