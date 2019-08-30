» رئيس دولة يشارك فى إخماد حريق بغابة

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رافق الرئيس البوليفي إيفو موراليس، فريق لإخماد الحرائق بإحدى الغابات فى الجزء البوليفي من غابات الأمازون.

وقال الرئيس البوليفي للصحفيين في منطقة روبوره، شرقي بوليفيا، ضاحكا "لقد واجهتنا مغامرة صغيرة الليلة الماضية.. فقد قد تهنا مدة ساعة تقريبا لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبثت قناة "أونو" التلفزيونية لقطة فيديو مقتضبة يسأل فيها إيفو موراليس مرارا "أين أنتم؟ أين أنتم؟"، بحسب ما ذكر موقع "تيلر ريبورت" الإخباري.

وكان موراليس انضم إلى فريق من رجال الإطفاء، وتاه في غابة بالقرب من قرية كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو في شرقي البلاد، وفقا لفرانس برس.

وخلال تصريحاته الصحفية في روبوره الخميس، قال الرئيس البوليفي إن عدد الحرائق المنتشرة في المنطقة، وهي جزء من غابات الأمازون، بلغ 342 حريقا، أي ضعف ما كانت عليه الحرائق في اليوم السابق.

يشار إلى أن حرائق الغابات في منطقتي شيكيتانيا وبانتانال في بوليفيا، التي ازدادت كثافة في أغسطس الجاري، أتت على نحو 1.2 مليون هكتار منذ مايو الماضي.


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