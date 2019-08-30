"برهامي" يكشف تفاصيل مثيرة قبل فض اعتصام رابعة

30 أغسطس 2019 - 01:34 م

نشر إمام الدعوة السلفية في الإسكندرية ياسر برهامي، مقال جديد حول شهادته على عصر جماعة الإخوان وحكمها لمصر عام 2012 وما تلاها من أحداث، أكد أن أعضاء جماعة الإخوان كانوا يرون أن الاعتكاف في ميدان رابعة العدوية في شهر رمضان أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام.





وجاء في مقال برهامي على موقع “أنا السلفي”، فقد جاءني في يوم الثلاثاء الموافق 22 رمضان 1434 هجرية -أثناء الاعتكاف في مسجد الخلفاء الراشدين وأثناء “اعتصام رابعة” الذي كان يُفتي المتحدِّثون في منصته الحاضرين فيه بأنه أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام- أحد الزملاء الأطباء ممَن كان معنا في الكلية -وبعد حدوث الانقسام بين الإخوان والسلفيين سنة 1979 م كان مِن ضمن مَن استمر على انضمامه لجماعة “الإخوان” رغم مُحَافَظَته على السمت السلفي مِن إعفاء اللحية، وغير ذلك، وظل كذلك مُحافِظًا على علاقات جيدة مع السلفيين بحُسن خُلُقه وأدبه- وطَلَب مني المحادثة.

















فتحدث معي أنهم -أي “الإخوان”- قد أَدرَكوا أنه مِن الصعب جدًّا عودة الدكتور “مرسي” وعودة الدستور، وأنهم يبحثون عن حلٍّ سياسي للأزمة؛ فإن كان لا يزال لكم تَواصُلات؛ فسَاهِموا في ذلك.









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وكَلَّمتُه كثيرًا في قضية “المصالح والمفاسد”، وأن سلوك “الإخوان” هذه المرة ليس كسلوكهم طيلة عدة عقودٍ مِن الزمان منذ خرجوا من سجون عبد الناصر، وحين تواجدوا في المشهد السياسي؛ فقد سُجِن المرشد الحالي الدكتور “بديع” قبل ذلك ولم يُقَرِّرُوا الدخول في معركة صِفرِيَّة، وسُجِن المهندس “خيرت الشاطر” ولم يَدخلوا في معركة صِفرِيَّة، والدكتور “مرسي” نفسه كان مسجونًا أثناء قيام الثورة في يناير2011م؛ فما الذي قَلَب موازينهم هذه المَرَّة حتى قرروا الدخول في معركة صِفرِيَّة يَخرُجون منها هم الخاسرين -عند كل العقلاء- خاصة أن المسئولين قد عَرَضوا قبل ذلك حلولًا لعدم الوصول إلى هذه الأزمة، وخَطَر الفَضِّ بالقُوَّة؟!

















وتكلمتُ معه عن الأدلة الكثيرة مِن الكتاب والسُنَّة في مراعاة المصالح والمفاسد، ومُوازَنات القدرة والعجز؛ حتى قال لي: لمَ لا تأتي لتقول هاتين الكلمتين “الحِلْوِين” على “منَصَّة رابعة”؟.





فقلت له: أتريد أن أُقتَل؟ إن كثيرًا أو أكثر مَن في الاعتصام يُكَفِّرونني أو يحكمون عَلَيَّ بالنِّفاق والخيانة.









فقال: الحقيقة أن الأكثر يرونك كذلك!



