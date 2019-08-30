استئصال 25 سم من "قولون" شريف مدكور

30 أغسطس 2019 - 01:01 م

كشف عماد برسوم، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، آخر التطورات الصحية لمدكور قائلا: "إن شريف لا يسأل كثيرًا عن طبيعة مرضه كما أنه خجول ومريض مريح وملتزم جدًا في التعليمات التي يعطيها له".



وأضاف "برسوم" خلال لقائه مع برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي" ، أن الإعلامي شريف مدكور منتظم جدا في توصيف ما يشعر به أثناء العلاج الكيماوي.



وكان الإعلامي شريف مدكور أجرى عملية لاستئصال جزء من القولون 25 سم بعد إصابته بمرض السرطان.

