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صورة نادرة لزوجة صدام حسين

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صدام حسين وزوجته
صدام حسين وزوجته

متابعات - أمينة عبد العال

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صدام حسين يثير ضجة في الضفة

شاركت رغد  صدام حسين متابعيها علي موقع التدوينات المصغر" تويتر"، صورة نادرة لوالدتها سيدة العراق الأولي ساجدة خير الله.

ودونت رغد علي الصورة قائلة:" في افتتاح أول معرض صناعة عراقية للأسلحة الثقيلة والخفيفة.. مع سيدة العراق الأولى ساجدة خير الله".



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