» صورة نادرة لزوجة صدام حسين

متابعات - أمينة عبد العال
شاركت رغد صدام حسين متابعيها علي موقع التدوينات المصغر" تويتر"، صورة نادرة لوالدتها سيدة العراق الأولي ساجدة خير الله.
ودونت رغد علي الصورة قائلة:" في افتتاح أول معرض صناعة عراقية للأسلحة الثقيلة والخفيفة.. مع سيدة العراق الأولى ساجدة خير الله".
في افتتاح اول معرض صناعة عراقية للاسلحة الثقيلة والخفيفة..— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 30, 2019
مع سيدة العراق الاولى ساجدة خيرالله #ساجدة_خيرالله #رغد #رغد_صدام #رغد_صدام_حسين #صدام_حسين #صور_من_عائلة_الشهيد_صدام pic.twitter.com/h19NpnEURh
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