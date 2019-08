استقالة مسؤولة في البيت الأبيض بعد فضحية أخلاقية

استقالت المساعد التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مادلين فيسترهوت بعد اتهامها بتقديم معلومات خاصة عن الرئيس للصحفيين، ووصفتها وكالة اسبوتنيك بالفضيحة.

ونشرت صحيفة "باليتوكو"، أخيرا، أخبارا عن توسع مسؤوليات فيسترهوت في البيت الأبيض، بما في ذلك تنظيم رحلات خارجية للرئيس، الأمر الذي أدى إلى استياء بعض المسئولين الآخرين في الإدارة الأمريكية.

وكانت فيسترهوت قد التقت بمجموعة من الصحفيين في مبنى ترامب في ولاية نيو جيرسي، وأخبرتهم عن تفاصيل خاصة بحياة الرئيس الأمريكي، وبدأ بعدها نقاش في البيت الأبيض حول فصلها من عملها، لتقدم هي استقالتها، يوم أمس الخميس.

وأجريت الانتخابات الأمريكية، في 8 نوفمبر 2016، وفاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأصبح بذلك الرئيس المنتخب الـ 45 للبيت الأبيض الأمريكي، بعد حصوله على 304 صوتا من كبار الناخبين، ليتغلب على المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

