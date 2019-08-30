داعية: الصدقة لا تجوز على المتسولين

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الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامي
الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامي

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دي إم سي

داعية

متسول

علي محفوظ

الشحات العزازي


انتقد الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامي، إعطاء الصدقة للمتسولين في الشوارع أو المواصلات العامة، مؤكدًا أن الإسلام حارب التسول و عدم التصدق على المتسولين، ما داموا بصحة جيدة ويطلبون بتبجح. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "تلاقي الواحد منه صحته زي الفل، ويقول مكلتش من أمبارح، ولو وفرت له وظيفة يشتغل فيها يرفض؛ لأنه عاوز السهل اللى بيدر مال كثير

من جانبه أوضح الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، طرق الإنفاق في سبيل الله ، مؤكدا أنه يمكن أن يكون بطريقة أخرى غير المال، موضحًا أن كل صاحب مهنة يمكن أن ينفق بعلمه أو من وقته لما ينفع الناس. 

وأضاف: "يعني يمكن دكتور يتبرع بوقته في علاج بعض الحالات مجانا، أو صاحب حرفة يتبرع بوقته لخدمة الناس أو صاحب علم ينشر علمه ينتفع به الناس". 

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