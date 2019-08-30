عروس الشرقية تطعن زوجها في قلبه قبل انتهاء شهر العسل

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متابعات- الدويني فولي

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أنهت ربة منزل حياة زوجها بعدما سددت له طعنة نافذة بالقلب توفي على إثرها بسبب خلافات بينهما بمركز الزقازيق.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا من مستشفى الأحرار التعليمي بدائرة المركز يفيد باستقبال شاب في منتصف العقد الثاني من العمر مصابا بطعنة نافذة، وتوفي في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أحمد متولي رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، 22 عاما، حيث سددت له طعنة بالصدر أصابت القلب، وذلك خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية، وتبين أنهما متزوجين حديثا منذ نحو 25 يوما فقط.


ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة، وأفادت خلال التحقيقات أنها لم تكن تقصد قتله، وأنها سددت له الطعنة بطريق الخطأ أثناء المشاجرة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

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