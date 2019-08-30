» رانيا المشاط:"كلكم وزراء سياحة "

30 أغسطس 2019 - 10:06 ص





كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عن تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة باستمرار.



وأضافت "المشاط"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنها منذ أن تولت الوزارة في عام 2018 وضعت هدف أمام أعينها أنها تضع رؤية جديدة لقطاع السياحة المصري.



وتابعت "المشاط"، قائلا :" أنماط السياحة عالميا اختلفت كان لابد ان مصر تواكب هذا التغيير بحرفية و علم ،معقبة:"كلكم وزراء سياحة، كل مصري هو وزير للسياحة ، عشان كلنا نعرف قيمة بلدنا كويس جدا".

