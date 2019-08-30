"قرقاش": الملك سلمان هو المخرج لهذه الأزمة

30 أغسطس 2019 - 10:02 ص

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات ضد الإرهاب، والملك سلمان هو المخرج من الأزمة.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ، اليوم الجمعة،: "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

وأضاف "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".



