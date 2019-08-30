«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

30 أغسطس 2019 - 09:57 ص

حذرت وزارة الصحة والسكان، من 3 أنواع من الأدوية، ووجهت بسحبها من الأسواق بجميع المحافظات.

التحذير الأول كان بخصوص عقار Simethicone 120 ml emulsion - لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال، وهو من إنتاج شركة المهن الطبية بناء على طلبها.

وطالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى منشور لها حمل رقم 36 لسنة 2019 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية من هذا المستحضر.

التحذير الثاني، أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة قرارًا، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار Alertam 30 mg/5ml susp بجميع تشغيلاته بناء على طلب الشركة، وهو الدواء الذى يستخدم لعلاج الحساسية بجميع أنواعها ومنها الأنف والجلد.

وشمل التحذير الثالث من الوزارة، تداول تشغيلتين لعقارين، الأول لعلاج الإمساك، والثاني لعلاج أمراض الجهاز الهضمي "مُليَّن".

وطالبت في المنشور الذي حمل رقم 35 لسنة 2019 بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من العقارين بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية في الوحدات الحكومية، وهما:

1- مستحضر LAXOLAC SYRUP لعلاج الإمساك، وهو من إنتاج شركة المهن الطبية، تشغيلة رقم 184473، حيث أنها غير مطابقة للخواص الطبيعية والصيدلية.

2- مستحضر CALAMY1- D LOTION مُلَيِّن، ولعلاج أمراض الجهاز الهضمي، من إنتاج شركة المهن الطبية تشغيلة رقم 182270، حيث أنها غير مطابقة للخواص الطبيعية والصيدلية.

وأرسلت الإدارة جميع المنشورات حول هذا الشأن إلى شركات التوزيع والشركات المنتجة، لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذا العقار، وإرجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الأدوية في جميع محافظات الجمهورية.