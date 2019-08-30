» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين

30 أغسطس 2019 - 09:50 ص





كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم قائلا :" طقس وغدًا لطيف، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بمعدل درجتين لتسجل 34 درجة.



وأضاف"شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي "، أن نسبة الرطوبة مازالت تصل إلى 80%، موضحًا أنه بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر ستتحسن نسبة الرطوبة، منوهًا بأن هناك نشاط للرياح غير مؤثر منحصر فقط على مناطق من جنوب سيناء والصعيد.



وأكد أنه ليس هناك أي ربط بين طبيعة فصل الصيف وما يمكن أن يكون عليه فصل الشتاء، حيث أن التوزيعات الضغطية هى من تؤثر على طبيعة كل فصل.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا عاجلًا حول حالة طقس يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف "البيان" ان الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

