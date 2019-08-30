عكاشة : شكرا جزيلا يا ريس

30 أغسطس 2019 - 09:33 ص





أشاد الإعلامي توفيق عكاشة، بسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا :" الريس بيبذل مجهود كبير من أجل تنمية وتحسين وضع مصر، المفروض نشكره على مجهوده و نقوله شكرًا جزيلا ، من مكاني بقولك شكرا يا ريس ".



وأضاف "عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن رئيس الدولة يحاول قدر الإمكان أن يبعد مصر عن أي أزمات، أو حروب، معقبا: "الريس بيحاول يبعد الدخان عننا"، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة تبنى بمجهود رئيس الدولة بمفرده.



وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قمة تيكاد السابعة المنعقدة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، علي مدار يومين،حيث عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، بحضور وفدي البلدين.

