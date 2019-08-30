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"تاتو" لبن سلمان يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

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متابعات - أمينة عبد العال

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 أثارت صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان صورة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام شاب سعودي برسمها علي صدره، تعبيرا عن حبه وإعجابه به.

وأعادت الناشطة السعودية، سعاد الشمري، نشر صورة للشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وكتبت عليها: "هوس الشباب السعودي بالأمير الشاب محمد بن سلمان وصل إلى حد وضع تاتو يحمل اسمه".

وتابعت الشمري في نفس التغريدة قائلة إن السعوديين أصبحوا يضعون أغلفة تحمل صور ولي العهد لهواتفهم، وأشارت إلى أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في السعودية.

وكان قد نشر مغرد يدعى "الصخرة" صورته وهو يضع وشما لولي العهد السعودي وكتب فوق الصورة: "عز الوطن قائد ثورة التغيير وقاهر المتطرفين في قلوبنا".

وتباينت ردود الفعل على صورة الشاب، إذ رحب بعضهم بما قام به في حين رأى آخرون أن ولي العهد لن يكون سعيدا برؤية هذا الوشم.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على الصورة:

 


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