  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:03 ص
بحث متقدم
الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

ادوية

«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين" : في خير جايلكم في شهر أكتوبر

الزمالك

صور.. حادث مروع للاعب الزمالك

ارشيف

حريق هائل بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

بن سلمان

بن سلمان يثير مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة له

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صرف معاشات

الحكومة تكشف عن حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

شريف مدكور

كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

نهر النيل

"مفاجآت كبرى تشهدها مصر خلال الفترة القادمة"

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

عرب وعالم

الملك سلمان وولي عهده
الملك سلمان وولي عهده

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

#

هذا ما تحمله.. رسالة عاجلة من الملك سلمان

#

رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده إلى وزير الداخلية

#

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

أردوغان

الملك سلمان

بن سلمان

العاهل السعودي

خاشقجي

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالتين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برقيتا تهنئة بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده".

وأضافت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، على موقعها الإلكتروني: أن الملك سلمان ومحمد بن سلمان أعربا عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق أطراد التقدم والازدهار".

وتأتي الرسالتان من الملك سلمان ومحمد بن سلمان إلى "أردوغان" على وقع التوترات السياسية والخلافات بين السعودية وتركيا في عدد من الملفات الإقليمية.

وتطورت الخلافات التركية - السعودية في أعقاب حادثة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، والتي تورط فيها مسئولين كبار بالمملكة.

ومؤخرًا، كشفت تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن محمد بن سلمان يخطط للإطاحة بـ"أردوغان" من الحكم عن طريق الضغط الاقتصادي، وفتح الباب أمام المعارضة التركية للسيطرة على الحكم.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الارصاد: طقس الجمعة معتدل
» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"
» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء
» فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة
» الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار
» أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل
» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر
» رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا
» «آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم
» رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»
» بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح