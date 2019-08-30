  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

ادوية

«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين" : في خير جايلكم في شهر أكتوبر

الزمالك

صور.. حادث مروع للاعب الزمالك

ارشيف

حريق هائل بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

بن سلمان

بن سلمان يثير مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة له

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صرف معاشات

الحكومة تكشف عن حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

شريف مدكور

كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

نهر النيل

"مفاجآت كبرى تشهدها مصر خلال الفترة القادمة"

الارصاد: طقس الجمعة معتدل

آخر الأخبار

طقس سيء
طقس سيء

أخبار متعلقة
#

الارصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

#

«درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

#

«الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

#

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتنخفض درجة حرارة الجمعة بشكل طفيف، عن أمس الخميس بمعدل درجة أودرجتين في بعض الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

شبين الكوم 26 35

طنطا 25 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 25 36

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

 

رفح 23 32

رأس سدر 27 36

 

نخل 20 35

 

نويبع 29 36

 

طابا 25 35

 

كاترين 20 31

الطور 28 36

 

شرم الشيخ 30 38

 

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

 

أسوان 27 40

 

أبوسمبل 27 39

 

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 29 37

أبو رماد 29 36

 

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الارصاد: طقس الجمعة معتدل
» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"
» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء
» فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة
» الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار
» أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل
» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر
» رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا
» «آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم
» رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»
» بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح