  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

ادوية

«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين" : في خير جايلكم في شهر أكتوبر

الزمالك

صور.. حادث مروع للاعب الزمالك

ارشيف

حريق هائل بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

بن سلمان

بن سلمان يثير مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة له

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صرف معاشات

الحكومة تكشف عن حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

شريف مدكور

كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

نهر النيل

"مفاجآت كبرى تشهدها مصر خلال الفترة القادمة"

كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

آخر الأخبار

شريف مدكور
شريف مدكور

أخبار متعلقة
#

"اللاعيبة بيتحرشوا وركبهم باينة سيبوا محمد رمضان في حاله"

#

تصرف مفاجئ لـ"شريف مدكور" تجاه مريض سرطان

#

شريف مدكور ينعي طبيبته المعالجة: " عمري ما هنسى دخلتك عليا"

#

شريف مدكور يهاجم فنانا شهيرا: أعرفه من 20 سنة وعمري ما اقتنعت بيه

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل مقاومته لمرض السرطان ، مشيرا الى انه اتخذ عدة تدابير لتخفيف الألم الجسماني والنفسي عليه وعلى من حوله أثناء رحلة العلاج من السرطان.

وأضاف "مدكور" خلال برنامج "معكم"، على قناة "cbc ":" أنه قص شعره حتى لا يشعر بسقوطه".

وأشار الى انه اتبع أسلوبًا جديدًا في العلاج عبارة عن خوذة يرتديها أثناء جلسة علاج الكيماوي لتبريد فروة الرأس حتى لا يسقط بكثافة.

وتابع أنه كان يثق في طبيبه فلم يكن يكثر من أسئلته دون التهويل حتى لا يشعر باكتئاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الارصاد: طقس الجمعة معتدل
» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"
» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء
» فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة
» الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار
» أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل
» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر
» رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا
» «آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم
» رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»
» بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح