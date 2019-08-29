» الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار

29 أغسطس 2019 - 10:40 م

قدرت دراسة مستقلة أجراها مشروع "تكلفة الحرب" في جامعة "براون" الأمريكية، كلفة الحرب في أفغانستان ما يقرب من تريليون دولار (ألف مليار دولار).



وحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، يبلغ مجموع ما أنفقه الأمريكيون عسكريا في أفغانستان في الفترة الممتدة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ومارس/ آذار 2019، نحو 760 مليار دولار.



ولكن خلصت دراسة جامعة "براون"، إلى أن "الأرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة الأمريكية لا تعكس الواقع إلى حد كبير".



وأكدت الدراسة أن الأرقام الرسمية لا تشمل تكاليف الإنفاق على العناية بالجرحى من العسكريين الأمريكيين ولا الأموال التي أنفقتها وزارات الدولة الأمريكية الأخرى، والمتعلقة بالحرب في أفغانستان، ولا الفوائد التي تكبدتها الحكومة بسبب القروض التي اخذتها لسد نفقات الحرب.



وأنفق الجزء الأكبر من الأموال على عمليات محاربة حركة "طالبان"، وعلى احتياجات القوات الأمريكية من طعام ولباس وعناية طبية ورواتب ومخصصات، بحسب البيانات الجديدة.



كما تظهر الأرقام الرسمية أن "الولايات المتحدة ساهمت بنحو 133 مليار دولار (أي 16 في المئة من مجموع الأموال التي أنفقت في السنوات الـ17 الماضية) في جهود ومشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان".

